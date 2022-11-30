У Росії планують достроковий випуск курсантів і готуються до нової хвилі мобілізації – Генштаб

У Росії з метою поповнення втрат своїх військ у війні проти України у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів із вищих військових навчальних закладів, заявив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року. У місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом із тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх охочих виїхати», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, станом на ранок 30 листопада російські військові від початоку повномасштабного вторгнення в Україну втратили 88 880 своїх військових.

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.