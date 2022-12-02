Байден сказав, що готовий поговорити з Путіним» про завершення війни

Президент США Джозеф Байден, після кількагодинних переговорів у Вашингтоні із президентом Франції Емманюелем Макроном, заявив, що готовий говорити з Путіним про завершення війни, повідомляє «Голос Америки». При яких умовах?

Президент Джо Байден 1 грудня згадав про можливість переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним про припинення війни проти України, зауваживши, що наразі він ще не бачив жодної готовності з боку Путіна зупинити вторгнення, яке почалося наприкінці лютого.

«Я готовий поговорити з Путіним, але лише після консультацій із союзниками щодо НАТО», – сказав президент США на прес-конференції у Білому домі після кількох годин переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Я не маю конкретних планів найближчим часом спілкуватися з паном Путіним. Я не маю наміру робити це самостійно», – уточнив Джо Байден.

Як завершити війну?

«Є один спосіб покласти край цій війні: це звільнення України. Те, що він (Путін – ред.)робить – огидно. Якщо він шукає спосіб покласти край війні, він цього не зробив», – сказав американський президент.

Також він ще раз наголосив, що США не схиляють Україну до компромісів (щодо суверенітету і територіальної цілісності – ред.) у переговорів з Росією

А поки що я вважаю абсолютно важливим те, про що сказав Емманюель (президент Франції Макрон– ред.): ми маємо підтримати український народ», – наголосив Байден.

«Немислимо, щоб Путін переміг Україну», – сказав президент США.

Він також наголосив, що США «ніколи не проситимуть Україну піти на компроміс» для припинення війни без згоди уряду країни.

США та Франція разом проти амбіцій Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон висловив упевненість у тому, що США продовжать надавати Україні додаткову військову та гуманітарну допомогу.

«Йдеться про наші цінності, – сказав Макрон. – Дуже важливо, щоб США підтримували Україну».

Макрон, виступаючи у Вашингтоні, сказав: «Оскільки війна повернулася на європейську землю через російську агресію проти України, а також у світлі численних криз, з якими стикаються наші країни та суспільства, ми знову маємо стати братами зі зброї».

Французький лідер додав, що Вашингтон і Париж «поділяють віру у свободу та демократичні цінності».

Перед початком переговорів Байден вітав Макрона словами: «Франція та Сполучені Штати протистоять амбіціям Володимира Путіна».

«Союз між нашими двома країнами, як і раніше, важливий для нашого захисту, – сказав Байден. – США не могли б бажати кращого партнера за Францію».

Він назвав Францію «нашим найстарішим союзником та незмінним партнером у справі свободи».

Розбіжності

Окрім спільного бачення необхідності підтримувати Україну у відсічі російської агресії, президент Франції Макрон висловив у розмові з Байденом глибоку стурбованість щодо закону «Про зниження інфляції» (IRA), схваленого Конгресом з ініціативи чинної адміністрації.

Закон надає мільярди доларів на підтримку американської індустрії екологічно чистої енергетики. Крім того, у Конгресі раніше було ухвалено закон, який підтримує виробників напівпровідників у США.

Макрон, звертаючись до Конгресу США, заявив, що цей захід є «надагресивним» стосовно європейських компаній.

«Наслідки IRA полягають у тому, що ви, можливо, вирішите свою проблему, але погіршите мою проблему», – сказав Макрон, зазначивши, що Франція виробляє «точно такі ж продукти, як і ви», і що «Франція хоче так само нових робочих місць у промисловості».

У відповідь, президент США Байден заявив, що закон «ніколи не призначався для обмеження» інтересів європейських торгових партнерів.

Байден визнав, що деякі аспекти законодавства, за його словами, можуть вимагати коригування, і висловив упевненість, що американці та європейці зможуть залагодити розбіжності, щоб економіки США та Європи могли успішно розвиватися.

Урочистості, салют і ресторан

Перший за весь час президентства Байдена державний візит президента Франції до США, як пише «Голос Америки», пройшов урочисто.

Коли президент та перша леді США вітали Емманюеля Макрона та його дружину Бріджіт, військовий оркестр виконував національні гімни двох країн.

На честь візиту президента Франції пролунав салют із 21-єї гармати.

Увечері, після завершення усіх переговорів та заяв для преси, Байдени відвезли Макронів на вечерю до ресторану з видом на річку Потомак.