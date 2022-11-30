Кулеба розповів, що саме країни НАТО нададуть Україні для захисту та енергетики

Країни НАТО готові надати України зброю для захисту та енергетичне обладнання для відновлення інфраструктури, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 листопада в Бухаресті після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО.

«Ідеться і про надання артилерії, і броньованих машин... Нові снаряди – це з такого найбільшого, що було озвучено, ну і ми не рахуємо там різні важливі, але дрібніші речі на кшталт патронів, гранат і всього іншого», – сказав Кулеба.

Окрема тема обговорень, за даними міністра, – це «максимальне пришвидшення» надання Україні систем протиповітряної оборони (ППО).

«Велика історія – це «Патріоти» (сучасна система ППО Patriot американського виробництва, яку Польща пропонує передати Україні з Німеччини – ред.), тут рішення поки що немає, але ми зацікавлені в отриманні тієї системи, яку німці запропонували Польщі, і цю тему я сьогодні обговорював з державним секретарем США, завтра буду обговорювати з міністром закордонних справ Німеччини», – відзначив Дмитро Кулеба.

Також, за словами українського міністра, партнери України провели «максимальну мобілізацію» ймовірної допомоги в енергетичній сфері – ідеться про постачання генераторів і трансформаторів для виживання цивільної інфраструктури на тлі російських ракетних ударів.

Як повідомляло Радіо Свобода, держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі в Бухаресті також говорив про постачання Україні зброї та підтримку енергетичної інфраструктури. «Ми маємо робити обидві справи, і ми робимо їх», – сказав Блінкен.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах.

Читайте також: США виділять Україні 53 мільйони доларів на обладнання для електромережі

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.