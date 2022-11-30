Голова Миколаївської області повідомив про підключення одного з енергоблоків місцевої АЕС

Один із енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції, що на Миколаївщині, знову ввели в експлуатацію, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«О 7 год. 27 хв. 30.11.2022 енергоблок #... введено в експлуатацію та підключено до енергомережі», – написав він.

За даними медіа, спершу Кім вказав, що набір потужності до номінальних показників триватиме 29 годин, проте згодом він прибрав цю цифру.

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Після масованого ракетного удару Росії 23 листопада Південноукраїнська Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були автоматично відключені.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах та об’єктах інфраструктури. За даними поліції, загалом загинули 10 людей, ще 36 поранені.