США і союзники створюють координаційну групу для відновлення інфраструктури України – Блінкен

Сполучені Штати та їхні західні союзники створюють координаційну групу, щоб синхронізувати свою підтримку відновлення інфраструктури України. Про це 30 листопада після зустрічі з колегами по НАТО в Бухаресті заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє агенція France-Presse.

Разом із цим США та союзники надають Києву системи протиповітряної оборони «для створення найкращої можливої оборони», вказав очільник дипломатичного відомства.

«Ми маємо робити обидві справи, і ми робимо їх», – сказав Блінкен.

Він назвав «варварством» і «жорстоким поводженням» з боку президента Росії Володимира Путіна бомбування енергетичної інфраструктури України. Держсекретар додав, що Сполучені Штати підтримують «необхідність справедливого і міцного миру» в Україні, але удари Москви показують, що вона не зацікавлена в досягненні цієї мети.

«Він (Путін – ред.) спробує втягнути Україну в заморожений конфлікт, зафіксувати свої здобутки, відпочити та переналаштувати свої сили, а потім у якийсь момент знову атакувати», – відзначив Блінкен.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах.

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Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.