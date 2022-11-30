Якби Німеччина передала Україні систему Patriot, канцлеру та його країні дякували б усі покоління українців – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував Німеччині за рішення про визнання Голодомору геноцидом та сказав, якого ще рішення чекає Київ від цієї країни.

«Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію. Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot, – і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців», – сказав Зеленський.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО. 25 листопада генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу. США тим часом заявили, що поки не планують поставки систем Patriot Україні.