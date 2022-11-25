Німеччина має сама вирішувати, чи надавати Україні Patriot – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вітає рішення Німеччини надати зенітні ракетні комплекси Patriot Польщі, аби посилити її протиповітряну оборону – про це він сказав на брифінгу 25 листопада.

Водночас Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу.

«Німеччина (раніше – ред.) надавала сучасні системи протиповітряної оборони Україні. І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я закликатиму союзників посилити підтримку, не в останню чергу в посиленні ППО України. Але рішення щодо конкретних спроможностей залишаються рішеннями національними», – сказав голова Альянсу.

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Він зазначив, що іноді країнам потрібно консультуватися з іншими союзниками через угоди про кінцевих споживачів.

«Але врешті-решт, це (рішення – ред.) має ухвалюватися націнальними урядами», – підкреслив Столтенберґ.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони Patriot і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО.