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Німеччина має сама вирішувати, чи надавати Україні Patriot – Столтенберґ

Єнс Столтенберґ зазначив, що іноді країнам потрібно консультуватися з іншими союзниками через угоди про кінцевих споживачів, але кінцеве рішення ухвалюються на національному рівні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вітає рішення Німеччини надати зенітні ракетні комплекси Patriot Польщі, аби посилити її протиповітряну оборону – про це він сказав на брифінгу 25 листопада.

Водночас Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу.

«Німеччина (раніше – ред.) надавала сучасні системи протиповітряної оборони Україні. І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я закликатиму союзників посилити підтримку, не в останню чергу в посиленні ППО України. Але рішення щодо конкретних спроможностей залишаються рішеннями національними», – сказав голова Альянсу.

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Він зазначив, що іноді країнам потрібно консультуватися з іншими союзниками через угоди про кінцевих споживачів.

«Але врешті-решт, це (рішення – ред.) має ухвалюватися націнальними урядами», – підкреслив Столтенберґ.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони Patriot і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО.

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