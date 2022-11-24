Резніков: українські військові пройдуть навчання у Хорватії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Хорватія ухвалила рішення про навчання українських військових.

«Уряд Хорватії ухвалила рішення про навчання української армії у Хорватії. Сучасна добре навчена армія з потужними напарниками обов'язково переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників», – написав він у твіттері.

ЄС 15 листопада запустив місію військової допомоги (EUMAM Ukraine), щоб продовжити підтримку України проти російської агресивної війни. Метою місії, офіційно створеної 17 жовтня, є посилення військової спроможності Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

EUMAM Ukraine передбачає проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України в різних місцях на території держав-членів ЄС.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Але потім почали з’являтися заяви про ймовірну більшу кількість військових для вишколу. У вересні повідомлялося, що навчання вже пройшли близько 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Про долучення до тренувань українських військових раніше повідомляли також Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.