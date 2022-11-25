НАТО передало Україні глушники проти дронів – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 25 листопада у Брюсселі повідомив, що альянс передав Україні глушники для захисту від атак російських безпілотників.

«Союзники надають (Україні – ред.) безпрецедентну військову підтримку», – сказав Столтенберґ, вказавши на постачання палива, медикаментів, глушників проти дронів тощо.

Генсекретар НАТО каже, що надані глушники мають допомогти Україні відбивати атаки безпілотників військ РФ. Про яку кількість йдеться – не вказав.

Столтенберґ заявив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО закличе надати додаткову допомогу Україні.

Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн Альянсу відбудеться наступного тижня у румунській столиці Бухаресті.