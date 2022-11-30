Пентагон: США поки не планують поставки систем Patriot Україні

Міністерство оборони США поки не планує поставки систем Patriot для України, заявив речник Пентагону Пет Райдер.



«Що стосується будь-якого типу батареї Patriot із США, наразі ми не плануємо постачати батареї Patriot в Україну. Але знову ж таки, ми продовжимо ці дискусії. І коли і якщо буде щось оголосити на цьому фронті, ми це зробимо», – сказав він під час брифінгу.



Проте протиповітряна оборона продовжує залишатися головним пріоритетом для Міністерства оборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України, зауважив речник Пентагону.

Водночас, за його словами, рішення країни-партнера по НАТО передати свою систему Patriot є «суверенним», але це також буде частиною обговорень НАТО.



«Я не хочу говорити від імені інших країн. Безумовно, це суверенне рішення. Оскільки це стосується НАТО, я думаю, що це також буде частиною обговорення НАТО. Знову ж таки, ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, які оборонні потреби України, і забезпечити їх задоволення», – сказав Пет Райдер, відповідаючи на запитання «Якби союзник вирішив передати свою систему Patriot, чи мали б США якусь роль у цьому рішенні? Чи це було б виключно рішенням союзника-партнера?»

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО. 25 листопада генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу.