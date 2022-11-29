У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як надання Patriot допомогло б Україні

Передача Німеччиною комплексу Patriot «суттєво» посилила б українську систему ППО, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Очікуємо такі системи з перших днів. Нам все треба, все опануємо. Якщо говорити про крайню модифікацію Patriot, яка здатна збивати, зокрема, балістичні цілі. Якщо дальність комплексу 150 кілометрів, він буде розміщений, скажімо, на півночі чи на сході, противник буде враховувати наявність цих систем. Літаки не будуть наближатися щонайменше на цю відстань, входити в зону ураження цього комплексу, тому що будуть знищені. Безумовно, якщо кілька таких комплексів, дивізіонів буде поставлено Україні, це суттєво посилить існуючі системи ППО», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО. 25 листопада генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу.