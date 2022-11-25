Меркель про вторгнення РФ в Україну: «це не було несподіванкою»

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що російське повномасштабне вторгнення в Україну не стало для неї несподіванкою. Про це вона заявила в інтерв’ю Der Spiegel.

За словами Меркель, незадовго до звільнення з посади канцлера вона намагалася налагодити контакт із президентом Росії Володимиром Путіним.

Колишня канцлерка стверджує, що влітку 2021 року після зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом вона збиралася встановити європейський формат дискусії щодо України.

У ньому мали брати участь сама Меркель, Путін і президент Франції Емманюель Макрон. Зробити цього не вдалося, тому що, як висловилася колишня канцлерка, «хтось став заперечувати», а в неї вже не було можливостей наполягати на своєму через те, що всі знали про її відхід від політики восени. Меркель заявила, що таке ж ставлення до неї було і під час її останнього візиту до Москви. «У сенсі силової політики ти скінчилася. Для Путіна лише сила має значення», – заявила вона.

За словами Меркель, вона намагалася передати іншим німецьким політикам свою ініціативу із запобігання війні, але вони не наважилися брати таку відповідальність на себе.

Раніше Меркель у своєму першому великому інтерв’ю після звільнення з посади канцлера назвала російське вторгнення в Україну «великою трагедією». «Це жорстокий напад, що нехтує міжнародним правом, якому немає виправдання», – підкреслила вона.

Меркель заявила, що ненависть Путіна спрямована проти західної демократичної моделі. «Він хоче знищити Європейський союз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО», – вважає колишній канцлер Німеччини.

Критики Меркель звинувачують її в тому, що вона прагнула компромісів із Росією, зокрема за рахунок України. Як приклади наводять прихильність до будівництва газопроводу «Північний потік-2» (зрештою він був побудований, але не вступив в експлуатацію) або готовність на поступки щодо Мінських угод. Канцлерку також критикують за те, що вона виступала проти прийняття в НАТО України та Грузії у 2008 році.