РНБО: до кінця січня до Ради подадуть законопроєкт щодо діяльності афілійованих з РФ релігійних організацій

Кабінет міністрів України протягом двох місцях має внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій. Про це йдеться у рішенні РНБО, яке президент України Володимир Зеленський ввів у дію.



Відповідно до рішення РНБО, уряд протягом двох місяців має забезпечити перевірку правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.



Також Держслужба з етнополітики та свободи совісті має провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 грудня на засіданні Ради національної безпеки й оборони розглянули «численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором».

«На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини», – заявив Зеленський.

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У листопаді Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині, Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) на Буковині та на території єпархіального управління УПЦ (МП) в Івано-Франківську.

У результаті слідчих дій, зокрема на Буковині, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

23 листопада після перших обшуків в УПЦ закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».