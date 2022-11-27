СБУ заявила про проведення «безпекових заходів» в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП)

Служба безпеки України заявляє про проведення контррозвідувальних безпекових заходів на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) в Івано-Франківську. Про це повідомляє пресслужба обласного управління СБУ.

«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі», – йдеться у повідомлення.

У відомстві додають, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «руского мира», недопущення використання приміщень УПЦ (МП) для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів та убезпечення людей від провокацій і терористичних актів.

Раніше цього тижня Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині та Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) на Буковині.

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У результаті слідчих дій, зокрема на Буковині, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Також, за даними відомства, були виявлені склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка «вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів».

Перед цим, 23 листопада, в УПЦ заявили, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

«Не може не викликати занепокоєння ще й та обставина, що останнім часом у деяких монастирях та у священнослужителів УПЦ були проведені обшуки. На жаль, декому вже висунуті серйозні обвинувачення. У зв’язку цим, ми наполягаємо на об’єктивності дій правоохоронців. Слідство має бути неупередженим і не супроводжуватись бездоказовими звинуваченнями. Вкотре поважно закликаємо не розпалювати внутрішню війну, а всім єднатися, щоб вижити і перемогти зло, яке стоїть перед нами. Тільки наша спільна праця без внутрішніх чвар зможе зупинити кровопролиття», – заявили в УПЦ (МП) після перших обшуків, зокрема, на території Києво-Печерської лаври у Києві.