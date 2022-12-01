На засіданні РНБО розглянули зв’язки «окремих релігійних кіл із державою-агресором» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 грудня відбулося засідання Ради національної безпеки й оборони, на якому розглянули «численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором».

«На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.

«Друге. Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності – вжити передбачених законом заходів. Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника», – сказав президент.

Крім того, за його словами, всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, доручено активізувати заходи з виявлення і протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

«І застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І пʼяте. Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави», – додав голова держави.

Він підсумував, що ці та інші рішення гарантують Україні «духовну незалежність».

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря, у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині, Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) на Буковині і в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП).

У результаті слідчих дій, зокрема на Буковині, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також, за даними СБУ, викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Також, за даними відомства, були виявлені склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка «вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів».

Перед цим, 23 листопада, в УПЦ (МП) заявили, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

«Не може не викликати занепокоєння ще й та обставина, що останнім часом у деяких монастирях та у священнослужителів УПЦ були проведені обшуки. На жаль, декому вже висунуті серйозні обвинувачення. У зв’язку цим, ми наполягаємо на об’єктивності дій правоохоронців. Слідство має бути неупередженим і не супроводжуватись бездоказовими звинуваченнями. Вкотре поважно закликаємо не розпалювати внутрішню війну, а всім єднатися, щоб вижити і перемогти зло, яке стоїть перед нами. Тільки наша спільна праця без внутрішніх чвар зможе зупинити кровопролиття», – заявили в УПЦ (МП) після перших обшуків, зокрема, на території Києво-Печерської лаври у Києві.