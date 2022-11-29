Львівська облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦ (МП)

Депутати Львівської обласної ради під час засідання 29 листопада ухвалили рішення про «необхідність заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви (Московського патріархату)» на території Львівської області.

Як повідомила пресслужба облради, у своєму рішенні депутати також звертаються до Верховної Ради України щодо внесення відповідних законодавчих змін для «заборони діяльності релігійних організацій УПЦ (МП), керівний центр якої розташований у державі, яка здійснила військову агресію проти України та окупувала частину її території».

Також обласна рада рекомендувала органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громад УПЦ (МП) «шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад».

Депутати також вирішили звернутися до правоохоронних органів і Сил територіальної оборони Збройних сил України щодо забезпечення збереження майна, культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій.

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря, у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині, Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) на Буковині і в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП).

У результаті слідчих дій, зокрема на Буковині, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також, за даними СБУ, викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Також, за даними відомства, були виявлені склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка «вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів».

Перед цим, 23 листопада, в УПЦ (МП) заявили, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

«Не може не викликати занепокоєння ще й та обставина, що останнім часом у деяких монастирях та у священнослужителів УПЦ були проведені обшуки. На жаль, декому вже висунуті серйозні обвинувачення. У зв’язку цим, ми наполягаємо на об’єктивності дій правоохоронців. Слідство має бути неупередженим і не супроводжуватись бездоказовими звинуваченнями. Вкотре поважно закликаємо не розпалювати внутрішню війну, а всім єднатися, щоб вижити і перемогти зло, яке стоїть перед нами. Тільки наша спільна праця без внутрішніх чвар зможе зупинити кровопролиття», – заявили в УПЦ (МП) після перших обшуків, зокрема, на території Києво-Печерської лаври у Києві.