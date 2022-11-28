«Велика кількість антиукраїнських матеріалів» – СБУ про останні знахідки в приміщеннях УПЦ (МП)

Служба безпеки України повідомила про результати обшуків на території Української православної церкви Московського патріархату у Тернопільській та Івано-Франківській областях, які пройшли напередодні.

Обшуки пройшли в Почаївській духовній семінарії та в Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). СБУ звітує про виявлення «великої кількості антиукраїнських матеріалів».

«Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава. Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії», – йдеться в повідомленні.

За даними Служби, ця література переважно російського авторства і виготовлена російськими друкарнями.

СБУ також вивчає походження шевронів незаконного збройного формування «Велике військо Донське», які виявили в одному з підсобних приміщень на Івано-Франківщині.

«Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи», – додають у відомстві.

СБУ планує вживати подальші процесуальні дії на основі цих експертиз.

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Раніше минулого тижня Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині та Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) на Буковині.

У результаті слідчих дій, зокрема на Буковині, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ МП 23 листопада заявили, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».