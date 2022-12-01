Священнику Києво-Печерської лаври повідомили про підозру за «прославляння «русского мира» – СБУ 

Служба безпеки України повідомила про підозру священнику Києво-Печерської лаври через прославляння російської ідеології на богослужінні – про це відомство заявило 1 грудня.

«Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли «русскій мір». У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями», – йдеться в повідомленні.

Фігурантів підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України. Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ.

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Служба не уточнює, який саме інцидент став предметом розслідування. Втім, 15 листопада Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русский мир», повідомила пресслужба СБУ.

Після цього СБУ провела обшуки не тільки в Києво-Печерській лаврі, а й у низці інших приміщень, якими наразі користується Українська православна церква (Московського патріархату).