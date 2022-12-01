СБУ обшукала жіночий монастир УПЦ МП на Закарпатті, де згадували Гундяєва

Служба безпеки України провела безпекові заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Закарпатті – про це її пресслужба повідомила 1 грудня.

Зокрема, понад 20 людей пройшли «поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа».

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«Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями. Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь «нельзя разделить», – повідомляє відомство.

За даними СБУ, в цьому монастирі, попри заборону керівника єпархії, під час молебнів продовжували згадувати під час молебнів патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва, який підтримує агресивну війну проти України.

«Навіть розробили так звану «пам’ятку», де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували «бути відстороненим від усякого священства». Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси», – додали в СБУ.

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Знайдені матеріали передали на експертизу.

Напередодні СБУ повідомила, що проводить обшуки на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.