СБУ повідомила про обшуки в Мураєва і його соратників

Служба безпеки України повідомила про проведення обшуків у керівника проросійської партії «Наші», забороненої судом, Євгена Мураєва.

«У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників», – йдеться в повідомленні.

Обшуки проводили в рамках кримінального провадження за статтею «державна зрада».

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном, уточнили в СБУ.

«Попри це, співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме – в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України», – заявили в СБУ.

За повідомленням, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції, додали в СБУ.

Наразі вилучені матеріали передали на експертизи, за результатами яких «будуть вживатися подальші процесуальні дії».

У СБУ уточнили, що заходи проводили слідчі управління Служби безпеки в Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Мураєв і його соратники обшуків поки не коментували.

У червні Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії колишнього народного депутата Євгена Мураєва «Наші».

11 лютого РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш», який належить Євгену Мураєву. Колишній народний депутат назвав санкції «злочином».