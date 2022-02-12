Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалу «Наш»

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш». Текст відповідного указу оприлюднено на сайті Офісу президента.

Повідомляється, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

РНБО доручила уряду разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

11 лютого РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш», який належить Євгену Мураєву. Колишній народний депутат назвав санкції «злочином».

Петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу «Наш» 17 січня набрала необхідну кількість голосів.