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Мураєв назвав «злочином» санкції РНБО проти телеканалу «Наш»

Залитий фарбою банер із фото Євгена Мураєва у Тернополі (фото архівне)

Власник телеканалу «Наш», колишній народний депутат Євген Мураєв назвав «злочином» запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони санкції санкції проти телеканалу.

У фейсбуці Мураєв заявив, що «напівкіпріотське походження «НАШого» на підставі документів СБУ – брехня».

«Компанії, що мають ліцензії, жодного відношення до Кіпру не мають. Це суто українські компанії із засновниками-співробітниками каналу. Це не санкції, це злочин», – написав Мураєв.

Раніше сьогодні за підсумками засідання РНБО у Харкові стало відомо про застосування санкцій проти телеканалу «Наш», який належить Євгену Мураєву.

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Петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу «Наш» 17 січня набрала необхідну кількість голосів.

Офіс із закордонних справ Великої Британії 22 січня поширив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні і як потенційного кандидата на її очільника розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. Сам Мураєв це заперечив.

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