Підсумки засідання РНБО: тероборона, внутрішні і зовнішні ризики та санкції проти телеканалу «Наш»

У перебігу виїзного засідання Ради національної безпеки та оборони у Харкові були заслухані питання про стан територіальної оборони у регіонах та зовнішніх і внутрішніх ризиків, зокрема для морського судноплавства, повідомив за підсумками зустрічі секретар РНБО Олексій Данілов.

«Питання розглядали в режимі «таємно». Доповідали представники нашої розвідки, представники наших військових. Окремо доповідав голова Державної прикордонної служби Сергій Васильович Дейнеко… У межах розгляду цього питання була окрема доповідь і розглядали питання щодо ризиків для морського судноплавства України з огляду на наміри Російської Федерації перекрити під приводом проведення військово-морських навчань райони Чорного та Азовського морів», – сказав Данілов.

Крім того, сьогодні РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш» (належить колишньому народному депутатові Євгену Мураєву– ред.) та російської компанії «Витрина ТВ», яка надає послуги з трансляції російських телеканалів.

«Впроваджено санкції проти компанії «Наша Прага» («Максі-ТВ» – ред.), проти компанії «Наш 24», «Наш 365» (телеканал «Наш» – ред.) і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташовується на Кіпрі в м. Лімасолі… Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на 5 років», - розповів Данілов.

17 січня петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу «Наш» на сайті президента України набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Говорячи про сили територіальної оборони, секретар РНБО зазначив, що, за завданням головнокомандувача ЗСУ, «кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян».

Сьогоднішнє засідання РНБО проходило у будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Зустріч скликали на тлі рішення Росії закрити для судноплавства окремі райони Чорного та Азовського морів на період із 13 до 19 лютого для проведення військових навчань.

Крім того, Україна перебуває на передовій занепокоєння міжнародної спільноти питанням безпеки на європейському континенті з огляду на концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення відкидає.