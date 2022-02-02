Біля офісу телеканалу «Наш» активісти вимагали санкцій проти Мураєва та його ЗМІ

Біля будівлі телеканалу «Наш» 2 лютого кількасот людей провели акцію, вимагаючи запровадити санкції проти цього телеканалу та його власника, проросійського політика Євгенія Мураєва.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції принесли з собою плакати з написами: «Наш» – не наш, а їхній», «Наш російський» та інші. Вони також провели «перфоманс» – спалили вату у відерці з фото Мураєва. Потім вони обклеїли двері офісу наклейками та написали фарбою слово «сепари».

Учасники акції вимагають застосування санкцій проти Євгенія Мураєва як «російського агента», закриття каналу «Наш». Також, на думку активістів, Верховна Рада має негайно ухвалити закон про колабораціонізм та запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту російської агресії.

Наприкінці акції учасники запалили фаєри і закидали фарбою банер телеканалу.

Петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу «НАШ» на сайті президентап України набрала необхідну для розгляду кількість голосів 17 січня.

Офіс із закордонних справ Великої Британії 22 січня поширив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні і як потенційного кандидата на її очільника розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. Сам Мураєв це заперечив.