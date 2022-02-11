Україна звернулася до РФ із запитом надати деталі військової діяльності біля кордонів і в Криму – Кулеба

Україна звернулася до Росії із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твітері.

«Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь. Росія має 48 годин на відповідь», – зазначив Кулкба.

Він пояснив, що у разі відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до Росії та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій Москва має надати роз’яснення.

«Ми продовжимо і надалі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України», – сказав очільник МЗС.

Віденський документ країн-учасниць ОБСЄ передбачає обмін інформацією щодо оборонного планування, військових бюджетів, збройних сил і структур, а також дат і планів розгортання озброєнь і військової активності. Країни-підписанти повинні обмінюватися інформацією з метою запобігання конфліктам, зниження ризику і раннього попередження.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення заперечує.