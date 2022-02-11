Столтенберґ у Румунії застеріг про небезпеку «збройного конфлікту в Європі»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ попередив про «ризик збройного конфлікту в Європі» під час свого візиту до Румунії, де Сполучені Штати розміщують 1000 військових для підтримки східного флангу Альянсу на тлі зростання напруженості між Росією та Україною.

Про це Столтенберг заявив 11 лютого під час візиту з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом на авіабазу «Міхаїл Когальнічану» на узбережжі Чорного моря. Генеральний секретар зазначив, що НАТО не впевненості щодо того, що станеться, і знову закликав Росію до деескалації.

«Ось чому ми пильні та готові, ось чому присутність військ НАТО в Румунії є такою важливою», – додав він.

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Візит глави НАТО відбувся в той же день, коли перші американські військові конвої з бронетехнікою прибули до румунської бази після того, як прибули до Румунії ввечері 9 лютого. Це є частиною кроку США щодо передислокації 1000 американських військових з Фільзека, Німеччина, до Румунії.

Йоханніс 11 лютого висловив вдячність президенту США Джо Байдену за відрядження військ до його країни, назвавши це «доказом солідарності союзників». Він назвав поточну ситуацію «вирішальним моментом для євроатлантичної безпеки».

Під час виступу президент Румунії звернув увагу на те, що база розташована «всього в 200 милях від незаконно анексованого Криму».

«Ми також маємо частину спільних північних і східних кордонів з Україною — ми чітко сприймаємо поточну загрозу безпеці», – додав він.

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Військовослужбовці долучаться до близько 900 військових США, які вже перебувають у Румунії. Ця країна є членом НАТО з 2004 року.

На півночі Румунія має понад 600 кілометрів спільного кордону з Україною. Франція раніше також пообіцяла направити до Румунії війська.

Румунія розміщує систему протиракетної оборони НАТО на військовій базі «Девеселу» на півдні, яку Москва довгий час вважала загрозою, стверджуючи, що з неї можна запускати крилаті ракети замість перехоплювачів. Вашингтон заперечував ці звинувачення.

Офіційний візит Столтенберга до Румунії відбувається напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі наступного тижня. 11 лютого Столтенберг заявив, що міністри НАТО обговорять посилення присутності НАТО в Південно-Східній Європі.