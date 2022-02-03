Військову присутність США в Європі можуть переглянути в разі деескалації з боку Росії – Держдепартамент

США і європейські партнери можуть переглянути розстановку сил у Європі в разі, якщо буде деескалація ситуації на кордоні з Україною з боку Росії, заявив 2 лютого представник Держдепартаменту Нед Прайс.

«Наша присутність, розстановка наших сил у всьому світі відкалібровані, відповідно до безпекового середовища, з яким ми стикаємося. І якщо ми зіткнемося з середовищем, схильним до зривів, схильним до дестабілізації, схильним до загроз, ми будемо вживати заходів у руслі захисту і стримування. Це те, що ми робимо. Якщо це безпекове середовище зміниться – тобто, якщо буде деескалація, в тому, що ми бачимо з боку Російської Федерації – ми, звичайно, проаналізуємо це, і переглянемо розстановку наших сил», – заявив Прайс.

Більш детальні пояснення з цього приводу, за його словами, має дати Пентагон.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не бачать, щоб Росія робила кроки з деескалації ситуації на кордоні з Україною. Водночас США вважають, що можливості для дипломатії поки що не вичерпані.

Напередодні кілька західних видань із посиланням на джерела в уряді Сполучених Штатів повідомили, що президент США Джо Байден наказав Пентагону відрядити понад 3 тисячі американських військових до східної Європи на тлі концентрації російських військ біля кордоні України. В основному їх планують дислокувати на території Польщі й Румунії.

Згодом речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив наміри тимчасово розмістити близько 3 тисяч військових у Румунії, Польщі та Німеччині через концентрацію військ Росії як на кордоні з Україною, так і в Білорусі.