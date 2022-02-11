Канцлер Німеччини попередив Росію про наслідки в разі вторгнення в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про «серйозні» економічні та політичні наслідки в разі ескалації військової агресії проти України. про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністрами Естонії та Латвії Каєю Каллас і Кріш’янісом Каріньшем, а також президентом Литви Гітанасом Науседою.

Шольц додав, що Німеччина та її союзники готові до діалогу з Москвою з питань європейської безпеки.

«На карті зараз ні що інше, як запобігання війні в Європі. Ми хочемо миру», – сказав німецький лідер на пресконференції після зустрічі з лідерами Балтії в Берліні.

Канцлер закликав Росію до деескалації ситуації, заявивши, що продовження військової агресії «матиме дуже серйозні політичні, економічні та стратегічні наслідки для Росії».

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Учасники зустрічі обговорили «реальну допомогу Україні», в тому числі економічну та «моральну», повідомив Науседа після переговорів.

«Шольц добре розбирається в ситуації, серйозно ставиться до загроз, які виникли на кордоні з Україною і, безсумнівно, бачить, як вони пов’язані з безпекою Балтійського регіону», – сказав президент Литви.

Напередодні зустрічі прем’єр-міністр Латвії Каріньш закликав Німеччину «взяти на себе провідну роль, аби очолити Європейський Союз і НАТО в ці важкі часи».

Голова уряду Естонії Кая Каллас зазначила, що деескалація «не може відбуватися під прицілом зброї та за рахунок України».

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Новий уряд Німеччини піддався критиці з боку України та деяких представників США. Берлін звинувачували в тому, що він не повною мірою протидіє російському військовому тиску на Україну. Зокрема, йдеться про рішення Німеччини не надавати зброю для допомоги українським військовим, а також про неготовність остаточно відмовитися від запуску газопроводу «Північний потік-2». Рішення щодо цього проєкту відкладене щонайменше до другої половини 2022 року.

Шольц не згадав про проект газопроводу «Північний потік-2» у контексті наслідків, які, за його словами, очікують на Росію в разі ескалації. Раніше він заявляв, що розглядаються всі можливі варіанти.