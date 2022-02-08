Словаччина може збільшити транзит газу до України – голова МЗС

Словаччина тимчасово подвоїть доступні потужності для транзиту газу до України і розгляне можливість зробити це постійним. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок на пресбрифінгу зі головами МЗС України Дмитром Кулебою, Чехії Яном Ліпавським та Австрії – Александром Шалленбергом.

«Я поінформував дорогого колегу Дмитра, що минулого тижня словацький оператор газотранспортних систем Eustream оголосив, що вони тимчасово подвоюють потужності для транзиту газу зі Словаччини до України. Ми готові досліджувати можливості, як зробити це комерційно життєздатним і, відтак, постійним», – повідомив він.

Корчок нагадав також про макрофінансову допомогу Україні з боку Європейської комісії, зазначивши, що країни-члени блоку також мають свої проєкти співпраці з Києвом. Вказавши на безпосереднє сусідство двох країн, він висловив переконання, що успішна Україна вигідна, в тому числі, й Словаччині.

«Українці матимуть зиск від незалежності своєї країни, суверенітету, її трансформації, але й Словаччина теж. Дозвольте мені провести паралель: так само, як і Австрія отримувала вигоду після 1999-го від успішної та демократичної Словаччини. Ми хочемо, щоб те ж сталося з нами, коли йдеться про нашого безпосереднього сусіда», – сказав міністр.

Читайте також: Голова МЗС Німеччини відвідала Широкине – Джеппар

Лідери МЗС Австрії, Чехії та Словаччини приїхали до України 7 лютого, спершу відвідавши Донбас, згодом – Київ на тлі загострення безпекової ситуації навколо українських кордонів.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.