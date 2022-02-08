Голова МЗС Німеччини відвідала Широкине – Джеппар

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине на Донеччині, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

«Разом із федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок відвідали Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає у 21 столітті. Військові, міни і собаки. Російська агресія проти України виглядає так. Вдячні Німеччині за підтримку та сприяння у стримуванні Росії від подальшої ескалації», – написала Джеппар у твітері 8 лютого.

Анналена Бербок прибула до Києва 7 лютого, одночасно з трьома іншими міністрами закордонних справ: Австрії, Чехії і Словаччини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з німецькою колегою 7 лютого заявив про «точки дотику» і «проєкт рішення» з Німеччиною щодо питання зброї.