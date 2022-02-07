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В Україну прибувають міністри закордонних справ чотирьох країн

Будівля МЗС України

Міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини 7 і 8 лютого перебуватимуть в Україні на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє МЗС.

«Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною», – йдеться у повідомленні.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок також планує відвідати лінію розмежування на сході України, щоб ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Кулеба та його чеський, австрійський та словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане підтримка України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування Росіʼ, зміцнення безпекової взаємодії, підтримка економічної та фінансової стабільності України.

Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання, додаткові підрозділи та техніка прибувають на навчання також до Білорусі. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.

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