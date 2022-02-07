Кулеба заявив про «точки дотику» і «проєкт рішення» з Німеччиною щодо питання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок «питання зброї» в перебігу її візиту до Києва.

«Щодо питання зброї, то так, безумовно, ми про це говорили. Як же ми не могли про це не говорити? Але дуже важливо, що сьогодні ми, скажу дипломатично, сьогодні ми говорили не тільки про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, а й про те, що Німеччина може зробити, і те, що вона має намір зробити для підтримки України безпосередньо у сфері оборони та безпеки... У нас справді тут позиції відрізняються. Але наше завдання з Анналеною полягає не в тому, щоб лаятися, а в тому, щоб шукати точки дотику та рішення. Думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення. Тепер очікуватимемо кроку німецького уряду», – сказав Кулеба.

Анналена Бербок про це не говорила. Водночас Кулеба додав, що Німеччина має намір висловити підтримку й іншими способами.

Перед брифінгом із Бербок сьогодні раніше Кулеба, коментуючи підстави для відмови Берліна від постачання зброї Україні, сказав, що Німеччина їх неодноразово пояснювала, проте українська сторона з ними не погоджується.

«Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими, ми вважаємо, що тут є більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Втім, це не означає, що ми не повинні з нею працювати. Тому ми, безумовно, будемо й надалі працювати з Німеччиною з цього питання», – сказав голова МЗС України.

МЗС України у січні викликало посла Німеччини у Києві через «глибоке розчарування» з приводу озвученої раніше позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї. Німеччина кілька разів на політичному рівні заявиляла, що підтримуватиме Україну шляхом дипломатії, а не зброї.