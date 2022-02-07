Київ вважає «несправедливими» підстави, з яких Німеччина відмовляється надати зброю – Кулеба

Питання постачання Німеччиною зброї буде на порядку денному візиту голови німецького Міністерства закордонних справ Анналени Бербон до Києва, повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу 7 лютого.

Він зазначив, що Бербок прибуде до столиці протягом дня, а завтра відвідає Донбас. Також до України завтра прибуде президент Франції Емманюель Макрон, що буде першим візитом французького лідера за 24 роки.

Читайте також: Канцлер Німеччини зустрінеться з президентом США – на тлі критики Берліна за позицію щодо України

Відповідаючи на питання журналістів, Кулеба зазначив, що питання військових постачань із Німеччини або з третіх країн, які потребують її дозволу, буде на порядку денному переговорів із Бербок, «як і низка інших питань».

«Так само ми будемо обговорювати цю тему завтра, під час візиту президента Макрона. Тому що, коли йдеться про зміцнення України, українських Збройних сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо», – заявив він.

Коментуючи підстави для відмови Берліну від постачання зброї, Кулеба зазначив, що Німеччина їх неодноразово пояснювала, проте українська сторона з ними не погоджується.

Читайте також: Німеччина знову відмовилася надати зброю Україні – міністр оборони ФРН

«Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими, ми вважаємо, що тут є більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Втім, це не означає, що ми не повинні з нею працювати. Тому ми, безумовно, будемо й надалі працювати з Німеччиною з цього питання», – додав міністр.

Раніше МЗС повідомило, що міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини 7 і 8 лютого перебуватимуть в Україні на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Вони в тому числі відвідують лінію розмежування на Донбасі.