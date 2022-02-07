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Київ вважає «несправедливими» підстави, з яких Німеччина відмовляється надати зброю – Кулеба

Дмитро Кулеба зазначив, що питання військових постачань із Німеччини або з третіх країн, які потребують її дозволу, буде на порядку денному переговорів із Бербок

Питання постачання Німеччиною зброї буде на порядку денному візиту голови німецького Міністерства закордонних справ Анналени Бербон до Києва, повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу 7 лютого.

Він зазначив, що Бербок прибуде до столиці протягом дня, а завтра відвідає Донбас. Також до України завтра прибуде президент Франції Емманюель Макрон, що буде першим візитом французького лідера за 24 роки.

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Відповідаючи на питання журналістів, Кулеба зазначив, що питання військових постачань із Німеччини або з третіх країн, які потребують її дозволу, буде на порядку денному переговорів із Бербок, «як і низка інших питань».

«Так само ми будемо обговорювати цю тему завтра, під час візиту президента Макрона. Тому що, коли йдеться про зміцнення України, українських Збройних сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо», – заявив він.

Коментуючи підстави для відмови Берліну від постачання зброї, Кулеба зазначив, що Німеччина їх неодноразово пояснювала, проте українська сторона з ними не погоджується.

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«Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими, ми вважаємо, що тут є більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Втім, це не означає, що ми не повинні з нею працювати. Тому ми, безумовно, будемо й надалі працювати з Німеччиною з цього питання», – додав міністр.

Раніше МЗС повідомило, що міністри закордонних справ Німеччини, Чехії, Австрії та Словаччини 7 і 8 лютого перебуватимуть в Україні на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Вони в тому числі відвідують лінію розмежування на Донбасі.

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