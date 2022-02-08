«Конспірологічні теорії» – у МЗС прокоментували дані ЗМІ про причини скасування зустрічі Зеленського і Бербок

Твердження про те, що зустріч президента Володимира Зеленського і голови МЗС Німеччини Анналени Бербок не відбулася, щоб надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності, заявляють у Міністерстві закордонних справ України.

«Жодні чутки, анонімні джерела і конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України і Німеччини», – заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

«Завдяки втіленню стратегії мережевої дипломатії нині Київ перетворився на світовий дипломатичний центр. Велика кількість іноземних гостей зараз відвідує Україну, аби продемонструвати солідарність на тлі агресивних дій РФ. Паралельно вібувається багато телефонних розмов та інших контактів. Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України», – заявив Ніколенко.

Він нагадав, що під час минулого візиту німецької міністерки 17 січня президент України провів із нею «продуктивну зустріч».

«За підсумками переговорів міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби й Анналени Бербок Україна і Німеччина досягли практичних домовленостей задля активізації взаємодії з низки важливих питань двостороннього порядку денного. І ми не дозволимо завадити нашому партнерству», – наголосили в МЗС.

Раніше американський телеканал CNN із посиланням на джерело, близьке до української влади, повідомив, що зустріч міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і президента України Володимира Зеленського 7 лютого скасували через її відмову прямо заявити про зупинку «Північного потоку-2» в разі вторгнення Росії в Україну, а також через відмову Німеччини надавати військову допомогу Києву.

Офіційно скасування зустрічі пояснювали зміною графіка.