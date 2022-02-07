Кулеба сподівається, що після Берліну буде ще одна зустріч радників лідерів «нормандської четвірки»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дипломати нині працюють над тим, щоб після зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» у Берліні було призначено ще одну зустріч.

«Була дуже непроста зустріч у Парижі. Непростою є підготовка до зустрічі у Берліні. Але ми працюємо над тим, щоб щонайменше після зустрічі в Берліні переговори на рівні радників «нормандського формату продовжилися», було заплановано ще одну зустріч, бо це означатиме, що Росія залишиться на дипломатичному треку, це дуже важливо», – заявив Кулеба на брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Кулеба назвав планом-«максимумом» відновлення повноцінної роботи Тристоронньої контактної групи.

«Як максимум, ми сподіваємося, що буде напрацьовано конкретні рішення про те, як розблокувати, по суті, роботу Тристоронньої контактної групи. І зрушити з місця. Усі ті конспірологічні теорії, чутки, які нині циркулюють в українському медіапросторі та нагнітають атмосферу, вони не відповідають дійсності. Ні на які переговори Україна не їздить для того, щоб здавати свої позиції чи завдавати шкоди національним інтересам. І переговори в Берліні не стануть винятком із цього правила», – сказав Кулеба.

У свою чергу Анналена Бербок висловила сподівання на «просування вперед» у переговорах в «нормандському форматі» і підтвердила, що зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» відбудеться цього тижня у Берліні.

Переговори у «нормандському форматі», за її словами, – «не прості розмови».

«Але успіх, що вони взагалі є», – сказала Бербок.

Раніше в уряді Німеччини повідомили, що зустріч «нормандської четвірки» на рівні радників у Берліні може відбутися вже цього тижня. Таку зустріч раніше анонсував і голова офісу президента Андрій Єрмак, коли наприкінці січня радники лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) зустрічалися у Парижі. Тоді Єрмак заявив про реанімацію «нормандського формату».

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

У «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.