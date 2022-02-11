Зустріч радників «нормандської четвірки» тривала понад 9 годин, спільного документу не узгодили – Єрмак

Переговори на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні тривали понад дев’ять годин, сторонам не вдалося узгодити спільний документ, повідомив за підсумками зустрічі її учасник, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Сьогодні відбулася чергова дискусія,... всі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати переговори… Також всі були єдині в тому, що необхідно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи. Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу… ми продовжуємо працювати. Думаю, що ми будемо зустрічатися дуже скоро знову», – сказав Єрмак на брифінгу в ніч на 11 лютого.

Точної дати і місця проведення нової зустрічі він не навів.

Крім того, за словами голови ОП, під час переговорів всі сторони висловили повну прихильність режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомили у пресслужбі президента, під час переговорів Андрій Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту, тому «українська сторона й надалі вживатиме заходів для активізації роботи всіх наявних переговорних форматів з метою просування мирного процесу».

Це була друга зустріч представників Німеччини, Франції, України та Росії від початку цього року. Попередні переговори відбулися 26 січня в Парижі. Тоді Єрмак заявив про реанімацію «нормандського формату».

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

У «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.