«Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань щодо Мінських угод» – Блінкен

Що чекає на Росію у разі вторгнення в Україну? Як продовжувати вести дипломатію із Кремлем, який концентрує війська на кордонах із Україною? Як позбавити Європу енергетичної залежності від Росії? Які перспективи виконання Мінських угод? Про це говорили Державний секретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Сполучені Штати готові продовжити предметну розмову з Росією щодо взаємної безпеки. Про це під час спільної пресконференції із верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що у разі російської агресії проти України Кремль зіткнеться з реальними та серйозними наслідками.

«Ми розробили високоефективні заходи, які спричинять величезні втрати для російської економіки та фінансової системи, включаючи санкції та значний експортний контроль, які матимуть довгострокові наслідки та позбавлять Росію технологій, які їй потрібні у ключових секторах», – заявив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Зниження газової залежності

З його слів, Сполучені Штати також працюють над зниженням європейської залежності від російського газу.

«Ми ведемо переговори з урядами інших країн та великими виробниками по всьому світу щодо нарощування їх виробничих та розподільних потужностей для координації з нашими союзниками та партнерами в рамках зацікавлених сторін в енергетичному секторі, у тому числі про те, як краще ділитися запасами енергії у разі, якщо Росія «перекриє кран» або ініціює конфлікт, який порушить постачання газу через Україну», – наголосив Ентоні Блінкен.

Глава європейської дипломатії підтримав держсекретаря США, наголосивши, що питання енергетики займають центральне місце в українсько-російській кризі.

Росія без вагань використовує постачання енергоресурсів до Європи як важіль геополітичної вигоди

«Росія без вагань використовує постачання енергоресурсів до Європи як важіль геополітичної вигоди, – заявив Боррель. – І коли ціни на газ у Євросоюзі зараз у шість-десять разів вищі, ніж рік тому, у десять разів вищі – це дуже впливає на споживачів і на конкурентоспроможність економіки.

Ось чому нашим безпосереднім пріоритетом є диверсифікація джерел енергії, зокрема газових потоків, щоб уникнути перебоїв із постачанням від нашого основного постачальника, яким є Росія».

Україна робить кроки, а Росія

Ентоні Блінкен також заявив, що шляхом вирішення конфлікту в Україні є дипломатія.

«Сполучені Штати та Україна єдині в тому, що виконання Мінських угод – це шлях вперед до вирішення конфлікту на Донбасі, який виник у результаті вторгнення Росії у 2014 році, та найкращий спосіб відновити її суверенітет», – заявив Ентоні Блінкен.

Однак, наголосив Ентоні Блінкен, Росія не виконує Мінських угод.

«Україна неодноразово намагалася просунутися вперед у реалізації Мінських угод за допомогою «нормандського формату». Україна прагне просунутися вперед по більшості пунктів, [записаних у мінських угодах], якщо не з усіх. При цьому Росія не виконала практично жодного зі своїх зобов'язань щодо Мінських угод», – сказав Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Країни Заходу та НАТО заявляють, що Росія зосередила на кордоні з Україною понад 100 000 військовослужбовців, що може бути прелюдією до вторгнення в Україну. Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає широких гарантій безпеки, зокрема заборони Україні вступати до НАТО.