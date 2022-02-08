Макрон заявив, що йому вдалося «зупинити гру» на переговорах із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для вирішення кризи довкола України можуть знадобитися місяці, і що президент Росії Володимир Путін сказав йому, що не буде стояти за будь-якою ескалацією напруженості.

Макрон сказав про це 8 лютого, виступаючи в Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами президента Франції, переговори, які він за останню добу мав із президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, допомогли досягти прогресу у спробах стабілізувати ситуацію.

Після переговорів французький лідер заявив, що під час зустрічі в Кремлі він висловив Путіну пропозиції щодо «конкретних гарантій безпеки», і що російський лідер запевнив його у своїй «готовності брати участь у цьому і прагненні зберегти стабільність і територіальну цілісність України».

«Я домігся, що деградації чи ескалації не буде», – сказав Макрон журналістам, прибувши до Києва.

«Моєю метою було зупинити гру, запобігти ескалації і відкрити нові перспективи, – сказав Макрон. – Ця мета для мене виконана».

Офіс президента Франції заявив, що Макрон запропонував двом сторонам зобов’язатись не вдаватися до нових військових дій і почати стратегічний діалог.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.