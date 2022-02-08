Водопостачання та пожежна техніка: Зеленський розповів про інфраструктурну співпрацю з Францією

Франція долучиться до кількох інфраструктурних проєктів в Україні – про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном 8 лютого.

Він, зокрема, подякував Франції за виділення Євросоюзом 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, яке раніше анонсувала Європейська комісія. Він зазначив, що економічні та інфраструктурні проєкти були «важливим питанням» зустрічі.

«Я ціную, що французька сторона бере активну участь у відновленні інфраструктури нашої держави, покращення життя наших громадян, перш за все, на сході України. У спільній взаємодії нами реалізується важливий проєкт із очищення питної води в Маріуполі та реконструкції водоканалу в місті Попасна, що на Луганщині. Завдяки цим проєктам доступ до якісної питної води отримає пів мільйона маріупольців та понад 1 мільйона наших громадян на Луганщині», – розповів він.

Зеленський додав, що сторони також фіналізували домовленості та «перевели в практичну стадію» проєкти про постачання 120 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки Desautel/Echelles Riffaud вартістю в 300 мільйонів євро.

«Також реалізується проєкт будівництва в Миколаєві патрульних катерів для Державної прикордонної служби. Україна та Франція продовжать розвивати співпрацю з компанією AirBus щодо створення національного перевізника. Окрім цього, в рамках військово-технічного співробітництва між нашими державами сьогодні підписано угоду по співпрацю між «Укроборонпром» та французькою стороною. Також сьогодні підписано спільну заяву «Укроборонпрому» з французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України», – додав президент.

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Крім того, після пресконференції голова правління «Укрзалізниці» та голова правління компанії Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння. Також, як повідомляє Офіс президента, меморандум про взаєморозуміння підписали міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та представник компанії Tales Крістоф Лановскі.

Президент Франції Емманюель Макрон 8 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.