Зеленський почав зустріч із Макроном – ОП

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Франції Емманюеля Макрона, який 8 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.

Як повідомила пресслужба голови Української держави, після перемовин, що відбудуться в Маріїнському палаці, президенти зустрінуться з представниками ЗМІ.

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Києва після переговорів у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, що тривали близько шести годин.

Макрон заявив на пресконференції в Кремлі, що він висловив Путіну пропозиції щодо «конкретних гарантій безпеки» і що російський лідер запевнив його у своїй «готовності брати участь у цьому сенсі і прагненні зберегти стабільність і територіальну цілісність України».

Французький лідер сказав, що знайшов точки дотику з Путіним, і додав, що найближчі дні будуть вирішальними в протистоянні, викликаному нарощуванням військових сил Москви поблизу України, яке, як підозрює Захід, може бути підготовкою до вторгнення.

Як заявив Макрон, він сказав Путіну, що створення нової архітектури безпеки в Європі не повинно здійснюватися шляхом скасування права держав на вступ до НАТО.

Французький президент заявив, що обговорювані пропозиції включають зобов’язання як Росії, так і Заходу не вживати жодних нових військових дій, розпочати новий стратегічний діалог і зусилля щодо відродження мирного процесу на сході України.

Путін, у свою чергу, сказав, що Москва «зробить усе, щоб знайти компроміси, які влаштовують усіх», додавши, що кілька пропозицій, висунутих Макроном, можуть стати основою для подальшого вирішення кризи довкола України.

«Низка його ідей, пропозицій… можливі як основа для подальших кроків», – сказав Путін після переговорів, назвавши їх корисними, змістовними і діловими, хоча Макрон визнав, що розбіжності залишаються.

Путін заявив, що вони з Макроном знову розмовлятимуть по телефону після переговорів президента Франції з керівництвом України 8 лютого в Києві.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.