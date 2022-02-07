Макрон у розмові з Путіним висловив сподівання на деескалацію кризи довкола України

Президент Франції Емманюель Макрон на початку зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним у Москві у понеділок висловив сподівання, що переговори призведуть до послаблення напруженості довкола України. Розмова президентів у російській столиці затягнулася на понад три години.

«Ця дискусія може започаткувати той напрямок, у якому нам треба рухатися, тобто до деескалації», – сказав Макрон 7 лютого перед початком зустрічі двох лідерів.

Він додав, що сподівається «уникнути війни» та «створити елементи впевненості, стабільності та прозорості для всіх».

Путін привітав роль Франції у формуванні європейської безпеки та зазначив, що переговори проходять у річницю підписання договору про дружбу 30 років тому.

«Я розумію, що ми поділяємо занепокоєння через те, що відбувається в Європі у сфері безпеки», – сказав Путін Макрону, додавши, що цінує його зусилля щодо сприяння «безпеці в Європі» та посередництво у врегулюванні кризи довкола України.

Напередодні зустрічі Кремль вустами речника Дмитра Пєскова заявляв, що рішучого прогресу не передбачається.

Макрон 6 лютого розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом. Розмова тривала 40 хвилин. Білий дім заявив, що два лідери обговорили «дипломатичні зусилля зі стримування у відповідь на нарощування Росією військових сил біля кордонів України».

Захід заявляє, що Росія зосередила на кордоні з Україною понад 100 000 військовослужбовців, що може бути прелюдією до вторгнення в Україну. Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає широких гарантій безпеки, зокрема заборони Україні вступати до НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також має провести переговори з Джо Байденом з українського питання. Візит Шольца до Вашингтона є його першим візитом після того, як він змінив Ангелу Меркель у грудні. Він також спрямований на підвищення авторитету Берліна як посередника у врегулюванні ситуації довкола України після того, як нового лідера Німеччини розкритикували за відмову відправити зброю Україні. Перед від’їздом до Вашингтона 6 лютого Шольц повторив, що Німеччина не відправлятиме зброю Україні, але сказав, що Берлін буде готовий відправити війська до країн Балтії. Німеччина проводить операцію НАТО в Литві і має там близько 500 солдатів.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла у Києві беззастережну підтримку Україні.