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Політика

Макрон у Москві: чи вдасться президенту Франції умовити Путіна відвести війська від України?

Президент Франції Емманюель Макрон, президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін на зустрічі в Єлисейському палаці у Парижі. Франція, 9 грудня 2019 року

Президент Франції Еммануель Макрон прилітає до Москви, роблячи, на думку оглядачів, ризикований дипломатичний крок з метою домогтися від президента Росії Володимира Путіна зобов'язань знизити напруженість у відносинах з Україною. Чи вдасться Макрону його місія?

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що активний діалог з Росією та його візит 7 лютого до Москви покликані перешкодити виникненню можливого російсько-українського збройного конфлікту.

«Ось уже кілька тижнів, як я читаю або чую оголошення високопоставлених офіційних осіб про майбутні операції з тижня на тиждень. Інтенсивність діалогу, який проходив у нас з Росією, і цей візит до Москви спрямовані на те, щоб завадити цьому статися», – сказав він в інтерв'ю щотижневій газеті Le Journal du dimanche.

«А потім ми обговоримо умови деескалації. Потрібно бути дуже реалістичними. Ми не досягнемо односторонніх кроків, але необхідно уникнути погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми та здійснювати жести взаємної довіри», – пояснив французький президент.

Консолідована позиція?

За повідомленням Білого дому, перед візитом до Москви Емманюель Макрон говорив із президентом США Джо Байденом.

Сорокахвилинна телефонна розмова дозволила двом лідерам «поділитися інформацією» для координації позицій перед поїздкою, зазначив президент Франції.

Білий дім заявив, що лідери двох країн обговорили «поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України».

Також перед зустріччю Макрона із Путиним, довгу телефонну розмову провели Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Зокрема, як повідомляє Державний департаменту США, говорили про «нинішні зусилля союзників НАТО, партнерів ЄС, членів «Великої сімки» та інших партнерів, щоб відреагувати на триваючу концентрацію російських військ на українських кордонах, та важливість продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України».

Макрон також мав телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон на кліматичній конференції ООН у Глазго, Шотландія. Великобританія, 1 листопада 2021 року
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон на кліматичній конференції ООН у Глазго, Шотландія. Великобританія, 1 листопада 2021 року

«Лідери поінформували один одного про відповідні переговори з міжнародними партнерами, включаючи візит прем’єр-міністра до Києва. Вони погодилися, що пошук дипломатичного вирішення нинішньої напруженості має залишатися першочерговим пріоритетом. Прем’єр-міністр і президент підкреслили, що НАТО має бути єдиним перед обличчям російської агресії. Вони домовилися продовжити спільну роботу над розробкою пакету санкцій, який набуде чинності негайно у разі подальшого вторгнення Росії в Україну», – йдеться в заяві.

Після Москви, 8 лютого, президент Франції відвідає із офіційним візитом Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

«Виграти час»

Президент Франції Емманюель Макрон спробує використати свій політичний капітал для того, щоб змінити ситуацію на краще, але у разі невдачі, вважають оглядачі, він ризикує втратити лідерські позиції .

Два близькі до Макрона джерела агентства Reuters, заявили, що одна з цілей президента Франції під час візиту до Москви – виграти час і заморозити ситуацію на кілька місяців, принаймні до виборів у Європі: в Угорщині, Словенії і, що особливо важливо для Макрона, у Франції.

Французький лідер, який відомий своїми широко розрекламованими дипломатичними акціями з того часу, як прийшов до влади у 2017 році, за останні п'ять років намагався як умовити Путіна, так і протистояти йому. Його зусилля призвели до тісного діалогу з російським лідером, а також до болючих невдач, вважають оглядачі.

Президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін під час зустрічі у Версалі. Франція, 29 травня 2017 року
Президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін під час зустрічі у Версалі. Франція, 29 травня 2017 року

Незабаром після свого обрання Макрон розстелив перед Путіним червону доріжку у Версальському палаці, але також використав той візит, щоби публічно засудити втручання Росії у вибори.

Через два роки Макрон і Путін знову зустрічалися у літній резиденції президента Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон приймає у своїй резиденції президента Росії Володимира Путіна. Борм-ле-Мімоза, Франція. 29 серпня 2019 року
Президент Франції Емманюель Макрон приймає у своїй резиденції президента Росії Володимира Путіна. Борм-ле-Мімоза, Франція. 29 серпня 2019 року

Але численні ініціативи Макрона не запобігли вторгненню Росії у традиційні сфери впливу Франції в Африці, кульмінацією якого стало прибуття російських найманців до Малі наприкінці минулого року.

Французькі офіційні особи вважають, що цих найманців підтримує Кремль.

Критика і політичні дивіденди

У країнах Східної Європи, які десятиліттями страждали від диктату СРСР, звучать критичні голоси про позицію адміністрації Макрона щодо співпраці з Росією та переговорів із Путіним щодо «нової європейської системи безпеки» на тлі наростання загрози широкомасштабної війни в Європі.

Щоб протистояти критиці перед поїздкою до Москви і взяти на себе роль європейського лідера у цій кризі, Макрон цього разу всіма силами прагнув взаємодії з іншими західними керівниками, включаючи британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона та президента США Джо Байдена.

Президент Франції Емман.ель Макрон, президент США Джо Байден, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі гуляють набережною під час саміту G7 в Карбіс-Бей, Корнуол. Велика Британія, 11 червня 2021 року
Президент Франції Емман.ель Макрон, президент США Джо Байден, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі гуляють набережною під час саміту G7 в Карбіс-Бей, Корнуол. Велика Британія, 11 червня 2021 року

Візит президента Франції до Москви та Києва відбудеться менш ніж за три місяці до президентських виборів у його власній країні. Радники Макрона, кажуть експерти, бачать у цьому потенційні політичні дивіденди, хоча Макрон ще не оголосив, чи буде балотуватися на другий термін.

«Для президента це насамперед можливість продемонструвати своє лідерство в Європі», – сказало одне із джерел у французькому уряді.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців поблизу українських кордонів і зажадала від НАТО та США гарантій безпеки, включно з тим, що НАТО ніколи не прийме Україну в члени альянсу.

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