ЄС готує «потужні» санкції у разі російської агресії проти України – фон дер Ляєн

Європейський союз склав «потужний і всеосяжний» набір санкцій проти Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявила 4 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми підготували потужний і всеосяжний пакет фінансових та економічних санкцій», – сказала фон дер Ляєн в інтерв’ю газетам Handeslblatt і Les Echos, додавши, що вони включають «обмеження доступу до іноземного капіталу» і «контроль за експортом, особливо щодо технічних товарів».

Фон дер Ляєн заявила, що газопровід «Північний потік-2» також є частиною пакету санкцій. За її словами, те, чи зможе газопровід запрацювати, залежить «від поведінки Росії».

«Люди, близькі до Путіна й олігархи, звісно, можуть бути чутливими (до санкцій – ред.)», – додала фон дер Ляйєн.

Тим часом, у рамках широких дипломатичних зусиль із врегулювання ситуації президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня поїде з візитами до Росії й України, повідомили в його офісі.

Президент Франції провів окремі телефонні розмови з російським і українським лідерами 3 лютого, йшлося про протидію безпековим викликам та активізацію «нормандського формату».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.