Зеленський обговорив із президентом Франції активізацію «нормандського формату»

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном обговорив протидію безпековим викликам та активізацію «нормандського формату». Про це сам Зеленський написав у твітері.

«Продовжили діалог з Емманюелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату», – зазначив Зеленський.

Він додав, що в ході розмови узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.

Еммануель Макрон 3 лютого мав телефонні розмови також із президентом Польщі Анджеєм Дудою та російським лідером Володимиром Путіним. У повідомленні Кремля про розмову двох лідерів вказано, що «продовжений предметний діалог щодо ситуації навколо України і питань, повʼязаних із російською ініціативою про вироблення довгострокових правових гарантій безпеки Російської Федерації».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.