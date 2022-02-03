The Washington Post: США звинуватять Росію в готуванні провокації з людськими жертвами для вторгнення в Україну

Американські високопосадовці заявляють про наявність доказів того, що Росія розробила і схвалила на високому рівні в Москві план, який передбачає створення приводу для вторгнення в Україну. Як повідомляє 3 лютого видання The Washington Post, ідеться про імітування нападу українських військових, який мав призвести до жертв не лише на сході України, а й у Росії.

Деталі плану були розсекречені американською розвідкою, очікується, що 3 лютого вони будуть розкриті адміністрацією Байдена, заявили чотири особи, обізнані з цим питанням. У січні адміністрація США попередила, що російський уряд надіслав на схід України співробітників спецслужб, можливо, в рамках підготовки до диверсійних операцій.

«Імовірна операція, яку планують розкрити Сполучені Штати, передбачатиме фабрикування відеокадрів із зображенням жертв серед цивільного населення на сході України — і, можливо, через кордон у самій Росії — для широкої аудиторії, щоб викликати обурення проти українського уряду та створити привід для вторгнення. Поки що неясно, ідеться про реальні жертви чи фейкові, сказав один американський чиновник», – ідеться в публікації The Washington Post.

Аналогічні дані наводить також інше авторитетне американське видання, The New York Times.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.