Макрон наступного тижня поїде до Москви і Києва

Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня поїде з візитами до Росії й України, у той час, як Захід закликає Москву до дипломатичного врегулювання і згортання сил, які вона накопичила біля кордону України.

Як повідомили в його офісі, 7 лютого Макрон перебуватиме в Москві, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, 8 лютого – приїде до Києва, де матиме зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Макрон заявив, що пошук узгодженого шляху до деескалації напруженості навколо України є пріоритетом.

Президент Франції провів окремі телефонні розмови з російським і українським лідерами 3 лютого, йшлося про протидію безпековим викликам та активізацію «нормандського формату».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.