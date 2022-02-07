Головне на ранок: Макрон у Росії, Шольц у Вашингтоні та Мюнхенська конференція з безпеки

Макрон летить до Москви на зустріч із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон 7 лютого вирушає до Москви для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє France24. За повідомленням Білого дому, перед цим візитом Макрон говорив із президентом США Джо Байденом, в тому числі про «поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України».

Канцлер Німеччини зустрінеться з президентом США – на тлі критики Берліна за позицію щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Німецький лідер розпочинає міжнародне турне в час, коли його країна опинилася під вогнем критики через позицію щодо концентрації Росією військ поблизу кордонів України.

Перед відльотом із Берліна 6 лютого Шольц повторив, що Німеччина не надсилатиме зброю Україні, але додав, що його країна готова відправити війська до країн Балтії. Він пояснив це «багаторічним чітким курсом німецького уряду»: «Ми не постачаємо в кризові зони і ми також не надаємо летальну зброю Україні».

Вторгнення Росії в Україну може розпочатися «будь-якого дня» – радник Байдена

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив 6 лютого, що Росія може вторгнутися в Україну «будь-якого дня», і такий конфлікт матиме «величезну людську ціну». Заява Саллівана оприлюднена на наступний день після того, як агенція Reuters поширила дані неназваних високопосадовців США, що Росія зосередила біля українських кордонів близько 70% підрозділів, необхідних для повномасштабного вторгнення в Україну.

Конференція з безпеки в Мюнхені: Путіну пропонують виступити онлайн, Зеленський планує приїхати

У щорічній конференції з безпеки в Мюнхені, яка відбудеться з 18 до 20 лютого, візьмуть участь федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також ще приблизно 35 глав держав і урядів, серед яких і президент України Володимир Зеленський. Приїзд Гарріс поки що формально не підтверджений, але організатори розраховують на її участь.

Російський президент Володимир Путін, як повідомив раніше його речник Дмитро Пєсков, цього року брати участь у форумі не планував. Але Ішингер запропонував Путіну викласти свою позицію, виступивши перед світовими лідерами у режимі відеоконференції.

Олімпіада: жіноча збірна України з біатлону втратила через COVID-19 ще одну спортсменку

Напередодні другого змагального дня в біатлонній пррограмі Олімпіади українська жіноча команда втратила ще одну бойову одиницю, повідомляє 6 лютого сайт Федерації біатлону України. Дар’я Блашко, в якої виявили коронавірусну хворобу, перебуває на самоізоляції і не зможе взяти участь у індивідуальних змаганнях.

Ще до початку змагань жіноча команда України втратила з цієї ж причини багаторічного капітана, олімпійську чемпіонку Олену Білосюк (Підгрушну). Замість неї до Пекіна викликана Анастасія Меркушина, яка була першою запасною.