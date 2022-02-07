У Мінську затримали колишнього фотографа Радіо Свобода

Фотограф Влад Гридзін, який раніше працював у білоруській службі Радіо Свобода, минулого тижня був заарештований і доставлений у СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську. Родичі фотографа повідомили Радіо Свобода, що судове засідання в цій справі відбудеться 7 лютого.

Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) також повідомила, що поліція заарештувала Гридзіна. Фотограф перестав виходити на звʼязок 4 лютого, за словами його родичів, які 6 лютого прийшли до нього додому і побачили ознаки обшуку. Вони сказали, що речі були розкидані на підлозі, а ноутбук і камера зникли.

Гридзін працював фотокореспондентом Білоруської служби Радіо Свобода до 29 серпня 2020 року, коли влада скасувала його акредитацію. Відтоді він працював фрілансером. У Білоруській асоціації журналістів повідомили, що адвокат Гридзіна не зміг зустрітися зі своїм клієнтом.