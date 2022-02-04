США запровадили нові санкції проти Білорусі за «репресії» білоруських спортсменів за кордоном

США запровадили санкції проти громадян Білорусі, які, за даними Державного департаменту, були причетні до «транснаціональних репресій» проти білоруських спортсменів за кордоном.

Як заявив 3 лютого державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, цей крок спрямований на «кількох громадян Білорусі за їхню причетність до серйозної екстериторіальної контрдисидентської діяльності». Він не назвав осіб, які підпадають під санкції.

«Сполучені Штати засуджують всю подібну діяльність, у тому числі спробу примусово репатріювати білоруську олімпійку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року», – йдеться у заяві.

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Справа Тимановської є одним із найгучніших випадків тиску білоруських чиновників на спортсменів. Торік менеджери білоруської олімпійської збірної намагалися змусити спринтерку полетіти додому з Ігор у Токіо після того, як вона розкритикувала їх у соцмережах.

Після відмови виконати наказ вона знайшла притулок у посольстві Польщі в Токіо, а через два дні сіла на літак до Європи, прилетівши до Варшави, де зараз живе в еміграції.

«Цей крок є частиною комплексних зусиль із запобігання та реагування на акти транснаціональних репресій з боку будь-якого уряду, спрямованого проти журналістів, активістів та дисидентів для зловживань, які об’єднують дипломатичні, правоохоронні та розвідувальні інструменти для стримування репресивних урядів та захисту осіб та груп, яким вони загрожують, у тому числі всередині Сполучених Штатів», – йдеться у заяві Державного департаменту.

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У відомстві додали, що Вашингтон продовжує підтримувати народ Білорусі і «ще раз закликає режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних медіа, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів».

Заява надійшла за кілька годин до церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, які триватимуть з 4 по 20 лютого.