У Пекіні офіційно відкриються зимові Олімпійські ігри на тлі бойкоту Заходу

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року має відбутися 4 лютого на Національному стадіоні в Пекіні, у той час, як Китай сподівається відвернути увагу від занепокоєння з приводу COVID-19 і прав людини в країні.

США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія й інші країни бойкотуватимуть відкриття через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у провінції Сіньцзян.

На церемонії відкриття президент Сі Цзіньпін прийме близько 20 світових лідерів, у тому числі президента Росії Володимира Путіна. Москва раніше засудила дипломатичний бойкот і спроби «політизувати спорт».

Путін, який прагне зміцнити зв’язки з Китаєм на тлі зростання напруженості із Заходом через нарощування російських військ поблизу кордону з Україною, привітав відносини Росії з Пекіном у телефонній розмові з Сі в грудні, назвавши свого китайського колегу «дорогим другом».

Сі і Путін зустрінуться напередодні церемонії відкриття і, як очікується, оприлюднять заяву, яка відображатиме їхні «спільні погляди» на безпеку й інші питання, сказав радник Кремля 2 лютого на брифінгу для преси.

У церемонії відкриття візьмуть участь також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Польщі Анджей Дуда, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі і фактичний правитель Саудівської Аравії наслідний принц Мохаммед бін Салман.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус і генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш також візьмуть участь у церемонії, яка розпочнеться о 20:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом).

На церемонії буде незначна кількість глядачів, але невідомо скільки саме. Через пандемію квитки не продавали.

Відомий китайський режисер Чжан Їмоу пообіцяв «цілком інноваційне» шоу, але визнав, що пандемія і морозна погода обмежують його масштаби порівняно з постановкою церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, в якій взяли участь 15 тисяч виконавців.

Цього разу буде близько 3000 виконавців, а теми будуть включати «захист довкілля і низькі викиди вуглецю», заявив Чжан у коментарях державним ЗМІ.

Пекін стане першим містом, де проведуть літні і зимові Олімпійські ігри. Але вибір Пекіна для зимової Олімпіади критикували через відсутність природного снігу. Заходи на свіжому повітрі відбуватимуться майже виключно на штучному снігу.

Пекіну також довелося боротися з коронавірусом. Країна, де вірус з’явився наприкінці 2019 року, дотримується політики «нульового поширення» COVID-19 по всій країні і намагається застосувати такий самий підхід до Олімпіади.

Майже три тисячі спортсменів і десятки тисяч допоміжного персоналу, волонтерів і представників ЗМІ повинні існувати всередині величезної «бульбашки», яка відокремлює весь персонал змагань і спортсменів від громадськості. Кожен усередині «бульбашки» повинен проходити щоденні тести і носити маску.

Незважаючи на запобіжні заходи, в «бульбашці» вже зареєстровано майже 290 випадків COVID-19, у тому числі хворіють спортсмени.

Незважаючи на суперечки, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах надіслав позитивний меседж напередодні церемонії відкриття.

«Китай зараз є країною зимових видів спорту, – сказав він. – Ми разом пишемо нову главу історії спорту».

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 по 20 лютого 2022 року, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 по 13 березня.